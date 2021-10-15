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Pfizer/BioNTech просят ЕС разрешить ковид-прививки маленьким детям

Пятница, 15 октября 2021, 22:56
Pfizer/BioNTech просят ЕС разрешить ковид-прививки маленьким детям
Фото getty images

Производители вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer подали регулятору ЕС заявку на допуск препарата для прививок детям от 5 до 11 лет.

Источник: DW

Детали: Американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech предоставили Европейскму агентству по лекарственным средствам (EMA) данные исследования об использовании вакцины против коронавируса среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Производители препарата ссылаясь на это исследование заявили о безопасности и эффективности вакцины.

В пятницу, 15 октября, они заявили, что намерены получить от европейского регулятора разрешение на использование препарата для иммунизации детей от 5 лет против коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в исследовании принимали участие 2268 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Они, так же, как предусматривает вакцинация взрослых и подростков, получали две дозы вакцины с интервалом в 21 день. Дозировка для детей составляла 10 микрограммов, тогда как взрослым вводят 30 микрограммов препарата.

Pfizer/BioNTech уже используется для вакцинации подростков от 12 лет во многих странах мира, в Украине - в том числе.

Что предшествовало: В прошлом месяце Pfizer совместно с BioNTech уже заявяляли, что исследования указывают на безопасность вакцины и устойчивый иммунный ответ, который она вызывает у детей от 5 лет.

Ранее Pfizer и BioNTech передали эти же результаты исследований Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и запросили там экстренное разрешение на использование вакцины для детей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: детивакцинациякоронавирусЕС
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