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У Пентагоні розкрили деталі візиту міністра оборони США до України

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 23:43
Ллойд Остін, фото getty images

Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до України наступного тижня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном.

Джерело: повідомлення Міноборони США

Деталі: Американське оборонне відомство наголошує, що Ллойд Остін в ході зустрічей підтвердить непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Під час зустрічі сторони обговорять прогрес Києва у впровадженні тих реформ в системі оборони, які необхідні для просування євроатлантичних прагнень України, а також регіонального співробітництва між союзниками та партнерами в чорноморському регіоні.

Дослівно: "Міністерство оборони США неухильно підтримує європейських союзників та партнерів перед лицем дестабілізуючих дій Росії у критично важливому регіоні Чорного моря, і міністр оборони очікує зустрічі з колегами та іншими високопосадовцями, щоб підтвердити відданість США безпечній, стабільній, та заможній Європі".

Більше деталей: Під час своєї робочої поїздки до Європи, міністр оборони США Ллойд Остін зустрінеться не лише з українськими високопосадовцями. На порядку денному також його офіційні візити до Грузії та Румунії. А в Бельгії у міністра запланована зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Теми: СШАЗеленськийНАТО


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