В Пентагоне раскрыли детали визита министра обороны США в Украину

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Украину на следующей неделе встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.

Источник: сообщение Минобороны США

Детали: Американское оборонное ведомство отмечает, что Ллойд Остин в ходе встреч подтвердит непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Во время встречи стороны обсудят прогресс Киева во внедрении тех реформ в системе обороны, которые необходимы для продвижения евроатлантических стремлений Украины, а также регионального сотрудничества между союзниками и партнерами в черноморском регионе.

Дословно: "Министерство обороны США неуклонно поддерживает европейских союзников и партнеров перед лицом дестабилизирующих действий России в критически важном регионе Черного моря, и министр обороны ожидает встречи с коллегами и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы подтвердить приверженность США безопасной, стабильной и богатой Европе".

Больше деталей: Во время своей рабочей поездки в Европу, министр обороны США Ллойд Остин встретится не только с украинскими чиновниками. В повестке дня также его официальные визиты в Грузию и Румынию. А в Бельгии у министра запланирована встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.