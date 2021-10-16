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FIFA евакуювала з Афганістану в Катар майже 100 футболістів

Субота, 16 жовтня 2021, 00:38
фото з відкритих джерел

Міжнародна футбольна організація FIFA за підтримки Катару евакуювала з Афганістану в Доху майже 100 спортсменів із сім’ями.

Джерело: FIFA, Aljazeera

Дослівно: "Керівництво ФІФА тісно співпрацює з урядом Катару із серпня, і в майбутньому продовжить тісну співпрацю щодо безпечної евакуації інших спортсменів".

Деталі: Група була доставлена з Кабула в Доху рейсом, який перевозив 357 пасажирів, серед них багато спортсменок, які займаються футболом в Афганістані.

Це був восьмий і найбільший рейс евакуації пасажирів з Кабула з часів, коли наприкінці серпня таліби відновили контроль над Афганістаном.

Після прибуття до Катару пасажирів було доставлено до комплексу, де зараз перебувають інші афганські цивільні та евакуйовані на заході Дохи.

Теми: ФІФААфганістан


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