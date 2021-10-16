FIFA эвакуировала из Афганистана в Катар почти 100 футболистов

Международная футбольная организация FIFA при поддержке Катара эвакуировали из Афганистана в Доху почти 100 спортсменов с семьями.

Источник: FIFA, Aljazeera

Дословно: "Руководство ФИФА тесно сотрудничает с правительством Катара с августа, и в будущем продолжит тесное сотрудничество по безопасной эвакуации других спортсменов".

Детали: Группа была доставлена из Кабула в Доху рейсом, который перевозил 357 пассажиров, среди них много спортсменок, которые занимаются футболом в Афганистане.

Это был восьмой и самый большой рейс эвакуации пассажиров из Кабула со времен, когда в конце августа талибы восстановили контроль над Афганистаном.

По прибытии в Катар пассажиры были доставлены в комплекс, где находятся другие афганские гражданские и эвакуированы на западе Дохи.