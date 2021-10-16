Китай запустив на орбітальну станцію ракету з трьома космонавтами

Китай у суботу запустив ракету з трьома астронавтами на борту, серед яких жінка, до основного модуля майбутньої космічної станції, де вони будуть жити і працювати протягом шести місяців, і це є найдовшим періодом перебування на орбіті китайських астронавтів.

Джерело: Reuters

Деталі: Ракета "Long March-2F" з космічним кораблем "Shenzhou-13" була запущена з космодрому "Цзюцюань" у північно-західній провінції Ганьсу о 00:23 за пекінським часом (19:23 п’ятниці за Києвом).

Китайський пілотований космічний корабель "Shenzhou-13" вийшов на задану орбіту.

Це вже 21-я пілотована місія Китаю в космос і друга – на будівництво орбітальної станції "Тяньгун".

Планується, що китайські космонавти виконають кілька виходів у відкритий космос і проведуть ряд експериментів.

Після повернення екіпажу "Shenzhou-13" на Землю у квітні наступного року Китай розгорне ще шість місій, включаючи поставки другого і третього модулів космічної станції та дві місії з екіпажами.

"Shenzhou-13" – друга з чотирьох місій з екіпажем, необхідних для завершення космічної станції до кінця 2022 року. Під час першої екіпажної місії, яка завершилася у вересні, ще три астронавти перебували на "Тяньгун" протягом 90 днів.

Нагадаємо, будівництво китайської станції "Тяньгун" почалося 29 квітня поточного року.