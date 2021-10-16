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Китай запустил на орбитальную станцию ракету с тремя космонавтами

Суббота, 16 октября 2021, 02:48
Китай запустил на орбитальную станцию ракету с тремя космонавтами
фото: cyprus

Китай в субботу запустил ракету с тремя астронавтами на борту, среди которых женщина, к основному модулю будущей космической станции, где они будут жить и работать в течение шести месяцев, и это является самым длинным периодом пребывания на орбите китайских астронавтов.

Источник: Reuters

Детали: Ракета "Long March-2F" с космическим кораблем "Shenzhou-13" была запущена с космодрома "Цзюцюань" в северо-западной провинции Ганьсу в 00:23 по пекинскому времени (19:23 пятницы по Киеву).

Китайский пилотируемый космический корабль "Shenzhou-13" вышел на заданную орбиту.

Это уже 21-я пилотируемая миссия Китая в космос и вторая – на строительство орбитальной станции "Тяньгун".

Планируется, что китайские космонавты выполнят несколько выходов в открытый космос и проведут ряд экспериментов.

По возвращению экипажа "Shenzhou-13" на Землю в апреле следующего года Китай развернет еще шесть миссий, включая поставки второго и третьего модулей космической станции и две миссии с экипажами.

"Shenzhou-13" – вторая из четырех миссий с экипажем, необходимых для завершения космической станции до конца 2022 года. Во время первой экипажной миссии, которая завершилась в сентябре, еще три астронавты находились на "Тяньгун" в течение 90 дней.

Напомним, строительство китайской станции "Тяньгун" началось 29 апреля текущего года.

Темы: Китайкосмос
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