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Через бунт до російської колонії стягнули силовиків

Субота, 16 жовтня 2021, 04:12
фото: depositphotos

Для придушення бунту до виправної колонії №1 у російському Владикавказі стягують додаткові сили.

Джерело: Интерфакс із посиланням на інформоване джерело

Пряма мова: "В даний час до колонії стягнуті додаткові сили для врегулювання ситуації. Практично всі правоохоронці підняті по тривозі і зараз знаходяться або їдуть до колонії".

Деталі: За словами джерела, ситуація в колонії поки не взята під контроль.

Як пояснило джерело, в даний час опрацьовуються різні варіанти придушення бунту, в тому числі й силовий.

Що передувало: У п'ятницю кілька сотень в'язнів у виправній колонії №1 у Владикавказі влаштували безлади.

Під ФСВП заявили, що в колонії вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

Причиною заворушень, за даними відомства, стали планові обшукові заходи, в ході яких двоє засуджених відмовилися підкоритися законним вимогам співробітників і спровокували інших ув'язнених.

Теми: Росія


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