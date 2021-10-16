Через бунт до російської колонії стягнули силовиків
Для придушення бунту до виправної колонії №1 у російському Владикавказі стягують додаткові сили.
Джерело: Интерфакс із посиланням на інформоване джерело
Пряма мова: "В даний час до колонії стягнуті додаткові сили для врегулювання ситуації. Практично всі правоохоронці підняті по тривозі і зараз знаходяться або їдуть до колонії".
Деталі: За словами джерела, ситуація в колонії поки не взята під контроль.
Як пояснило джерело, в даний час опрацьовуються різні варіанти придушення бунту, в тому числі й силовий.
Що передувало: У п'ятницю кілька сотень в'язнів у виправній колонії №1 у Владикавказі влаштували безлади.
Під ФСВП заявили, що в колонії вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.
Причиною заворушень, за даними відомства, стали планові обшукові заходи, в ході яких двоє засуджених відмовилися підкоритися законним вимогам співробітників і спровокували інших ув'язнених.