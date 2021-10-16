Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через бунт до російської колонії стягнули силовиків

Субота, 16 жовтня 2021, 04:12
Через бунт до російської колонії стягнули силовиків
фото: depositphotos

Для придушення бунту до виправної колонії №1 у російському Владикавказі стягують додаткові сили.

Джерело: Интерфакс із посиланням на інформоване джерело

Пряма мова: "В даний час до колонії стягнуті додаткові сили для врегулювання ситуації. Практично всі правоохоронці підняті по тривозі і зараз знаходяться або їдуть до колонії".

Деталі: За словами джерела, ситуація в колонії поки не взята під контроль.

Як пояснило джерело, в даний час опрацьовуються різні варіанти придушення бунту, в тому числі й силовий.

Що передувало: У п'ятницю кілька сотень в'язнів у виправній колонії №1 у Владикавказі влаштували безлади.

Під ФСВП заявили, що в колонії вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

Причиною заворушень, за даними відомства, стали планові обшукові заходи, в ході яких двоє засуджених відмовилися підкоритися законним вимогам співробітників і спровокували інших ув'язнених.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Росія
Ердоган вважає, що російські військові залишать Карабах до 2025 року
Чи потрібно змушувати Київ обмінювати землю на мир?
Найбагатший олігарх РФ Лісін співпрацює з оборонкою Росії. Він досі не під санкціями Заходу – "Схеми"
Останні новини
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
Усі новини...
Реклама: