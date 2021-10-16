Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за бунта к российской колонии стянули силовиков

Суббота, 16 октября 2021, 04:12
Из-за бунта к российской колонии стянули силовиков
фото: depositphotos

Для подавления бунта в исправительной колонии №1 в российском Владикавказе взимают дополнительные силы.

Источник: Интерфакс со ссылкой на информированный источник

Прямая речь: "В настоящее время в колонии стянуты дополнительные силы для урегулирования ситуации. Практически все правоохранители подняты по тревоге и сейчас находятся или едут в колонию".

Детали: По словам источника, ситуация в колонии пока не взята под контроль.

Как пояснил источник, в настоящее время прорабатываются различные варианты подавления бунта, в том числе и силовой.

Что предшествовало: В пятницу несколько сотен заключенных в исправительной колонии №1 во Владикавказе устроили беспорядки.

Во ФСИН заявили, что в колонии принимаются меры по стабилизации обстановки.

Причиной беспорядков, по данным ведомства, стали плановые обысковые мероприятия, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Росcия
Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
Последние новости
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
Все новости...
Реклама: