Из-за бунта к российской колонии стянули силовиков

Для подавления бунта в исправительной колонии №1 в российском Владикавказе взимают дополнительные силы.

Источник: Интерфакс со ссылкой на информированный источник

Прямая речь: "В настоящее время в колонии стянуты дополнительные силы для урегулирования ситуации. Практически все правоохранители подняты по тревоге и сейчас находятся или едут в колонию".

Детали: По словам источника, ситуация в колонии пока не взята под контроль.

Как пояснил источник, в настоящее время прорабатываются различные варианты подавления бунта, в том числе и силовой.

Что предшествовало: В пятницу несколько сотен заключенных в исправительной колонии №1 во Владикавказе устроили беспорядки.

Во ФСИН заявили, что в колонии принимаются меры по стабилизации обстановки.

Причиной беспорядков, по данным ведомства, стали плановые обысковые мероприятия, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.