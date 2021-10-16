Из-за бунта к российской колонии стянули силовиков
Для подавления бунта в исправительной колонии №1 в российском Владикавказе взимают дополнительные силы.
Источник: Интерфакс со ссылкой на информированный источник
Прямая речь: "В настоящее время в колонии стянуты дополнительные силы для урегулирования ситуации. Практически все правоохранители подняты по тревоге и сейчас находятся или едут в колонию".
Детали: По словам источника, ситуация в колонии пока не взята под контроль.
Как пояснил источник, в настоящее время прорабатываются различные варианты подавления бунта, в том числе и силовой.
Что предшествовало: В пятницу несколько сотен заключенных в исправительной колонии №1 во Владикавказе устроили беспорядки.
Во ФСИН заявили, что в колонии принимаются меры по стабилизации обстановки.
Причиной беспорядков, по данным ведомства, стали плановые обысковые мероприятия, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.