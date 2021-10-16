Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Из-за бунта к российской колонии стянули силовиков

Суббота, 16 октября 2021, 04:12
фото: depositphotos

Для подавления бунта в исправительной колонии №1 в российском Владикавказе взимают дополнительные силы.

Источник: Интерфакс со ссылкой на информированный источник

Прямая речь: "В настоящее время в колонии стянуты дополнительные силы для урегулирования ситуации. Практически все правоохранители подняты по тревоге и сейчас находятся или едут в колонию".

Детали: По словам источника, ситуация в колонии пока не взята под контроль.

Как пояснил источник, в настоящее время прорабатываются различные варианты подавления бунта, в том числе и силовой.

Что предшествовало: В пятницу несколько сотен заключенных в исправительной колонии №1 во Владикавказе устроили беспорядки.

Во ФСИН заявили, что в колонии принимаются меры по стабилизации обстановки.

Причиной беспорядков, по данным ведомства, стали плановые обысковые мероприятия, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.

Темы: Росcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина переходит на зимнее время в конце октября

Россия наращивает продажи своих препаратов, не признанных вакцинами

Во Львове вводят усиленный карантин

Главные новости субботы и ночи: миссия NASA, ограничения в Запорожье

Украина оказалась между Индией и Бразилией по распространенности COVID

В СМИ раскрыли имя подозреваемого в убийстве британского депутата

Все новости...
Росcия
Украина насчитала десятки носителей ядерного оружия, размещенных Россией в Крыму
СНБО утвердил стратегию биозащиты и информационной безопасности Украины
СНБО ввел санкции против российской сети магазинов MERE
Последние новости
12:09
На Афоне спасли двух украинцев, которые два дня блуждали в горах
11:52
Погода порадует украинцев теплом и солнцем
11:23
Как арест Саакашвили изменил политические расклады в Грузии
11:19
Немецкие "Зеленые" проведут голосование за продолжение переговоров о коалиции
11:11
Lidl готовится зайти на рынок Украины и конкурировать с АТБ – СМИ
10:51
Коронавирус: в оккупированном РФ Крыму очередной рекорд заражений
10:37
фотоВ Польше авто с украинцами попало в ДТП, погибла девушка
10:23
Monobank закрывает все карты в злотых
10:19
Еще 82 тысячи украинцев сделали прививки против Covid
09:42
Украина переходит на зимнее время в конце октября
Все новости...