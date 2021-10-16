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Експрезидент США Клінтон одужує, але ще в лікарні

Субота, 16 жовтня 2021, 04:54
ФОТО: NEWYORKER

Стан здоров'я колишнього президента США Білла Клінтона покращується, але він залишиться в каліфорнійській лікарні, щоб внутрішньовенно отримувати антибіотики.

Джерело: прессекретар експрезидента Енджел Уренья, цитує Reuters

Пряма мова: "Усі показники здоров'я рухаються у правильному напрямку, включаючи кількість лейкоцитів, яка значно знизилася.

Щоб отримати антибіотики внутрішньовенно, він залишиться в лікарні на ніч".

Деталі: За словами його лікарів, з моменту надходження в реанімаційне відділення лікарні Клінтон отримував лікування з антибіотиками.

Як зазначив Уренья, дружина Клінтона, колишній держсекретар і кандидатка у президенти від Демократичної партії 2016 року Хілларі Клінтон, була в лікарні в четвер і п'ятницю. Подружжя читало книги і розмовляло про політику.

Що передувало: У США госпіталізували 42 президента Сполучених Штатів через "інфекцію, не пов'язану з Covid-19".

Теми: КлінтонСША


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