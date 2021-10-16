Экс-президент США Клинтон выздоравливает, но еще в больнице

Состояние здоровья бывшего президента США Билла Клинтона улучшается, но он останется в калифорнийской больнице, чтобы внутривенно получать антибиотики.

Источник: пресс-секретарь экс-президента Енджел Уренья, цитирует Reuters

Прямая речь: "Все показатели здоровья движутся в правильном направлении, включая количество лейкоцитов, которое значительно снизилась.

Чтобы получить антибиотики внутривенно, он останется в больнице на ночь".

Детали: По словам его врачей, с момента поступления в реанимационное отделение больницы Клинтон получал лечения с антибиотиками.

Как отметил Уренья, жена Клинтона, бывший госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон была в больнице в четверг и пятницу. Супруги читал книги и разговаривали о политике.