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У США за добу – понад півтори тисячі смертей від коронавірусу

Субота, 16 жовтня 2021, 06:32
У США за добу – понад півтори тисячі смертей від коронавірусу
фото: Getty Images

За добу 14 жовтня у світі діагностували майже 437 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії, Росії. Також у США за добу – 1 705 смертей від COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували майже 93 тисячі, у Британії – майже 45 тисяч і в Росії – понад 32 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина та Індія. В України – 8 позиція.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США (1 705) і Росія (998). Україна займає 7 місце.

 
дані Worldometers

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Румунія; Україна – на 4 позиції. За добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Румунія, Україна.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 218 094 215 осіб. Наразі нараховується майже 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 904 728 смертей від COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус
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