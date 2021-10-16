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В США за сутки – более полторы тысячи смертей от коронавируса

Суббота, 16 октября 2021, 06:32
фото: Getty Images

За сутки 14 октября во мире диагностировали почти 437 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании, России. Также в США в сутки – 1 705 смертей от COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали почти 93 000, в Великобритании - почти 45 000 и в России - более 32 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Индия. В Украине - 8 позиция.

В мире по суточной смертностью от коронавируса лидируют США (1705) и Россия (998). Украина занимает 7 место.

 
данные Worldometers

В Европе по суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Россия, Румыния; Украина - на 4 позиции. По суточной смертностью от коронавируса - Россия, Румыния, Украина.

За все время пандемии вылечились от недуга 218094215 человек. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4904728 смертей от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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