У ДБР розповіли про нові факти поліцейського свавілля: били й знущалися

ДБР розслідує факти перевищення повноважень працівниками поліції у Житомирській та Запорізькій областях, а також на Київщині.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: ДБР не повідомляє, коли саме сталися ці порушення, однак називає їх прикладами останніх розслідувань.

Зокрема, 41-річного чоловіка побили у Житомирському районному відділенні поліції.

Громадянин був доставлений до відділку поліції для з’ясування деталей ймовірного вчинення ним дрібного хуліганства.

Між одним з оперуповноважених та чоловіком виник словесний конфлікт, у результаті якого поліцейський побив чоловіка просто у холі райвідділку гумовим кийком. Побиття побачили інші відвідувачі відділку, які зупинили поліцейського та викликали швидку.

У постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої різних частин тіла.

У Запоріжжі патрульні поліцейські знущалися з чоловіка, якого безпідставно зупинили. Вони наказали чоловікові роздягатися. У нього не знайшли заборонених речовин, проте продовжили знущатися з нього та бити.

"Вони викручували потерпілому вуха та пальці, завдавали ударів по голові, тілу, ногах. Чоловік отримав тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

У Київській області повідомили про підозру інспектору тактико-оперативного реагування патрульної поліції Білої Церкви, який побив порушника правил дорожнього руху.

У ніч на 10 жовтня патруль поліцейських у Білій Церкві зупинив місцевий автомобіль, водій якого повернув на світлофорі на червоне світло. Правоохоронці вирішили, що водій в стані алкогольного сп’яніння та, не провівши відповідного тесту, почали виписувати штраф (ст. 130 КПКУ).

Під час оформлення протоколу і вилучення водійських прав водій на емоціях ударив рукою по задньому вікну поліцейського авто.

"Після цього правоохоронці вибігли зі службового авто, збили чоловіка з ніг та скрутили. Інспектор почав бити його руками та ногами по голові й тулубу, потім поліцейські надягли кайданки. На прохання чоловіка не бити його та вибачення правоохоронець не реагував і продовжував побиття", - пише ДБР.

Усі зазначені поліцейські підозрюються або обвинувачуються у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснюють обласні прокуратури, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція.