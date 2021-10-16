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В ГБР рассказали о новых фактах полицейского произвола: били и издевались

Суббота, 16 октября 2021, 08:57
В ГБР рассказали о новых фактах полицейского произвола: били и издевались
фото ГБР

ГБР расследует факты превышения полномочий сотрудниками полиции в Житомирской и Запорожской областях, а также в Киевской области.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: ГБР не сообщает, когда именно произошли эти нарушения, однако называет их примерами последних расследований.

В частности, 41-летнего мужчину избили в Житомирском районном отделении полиции.

Гражданин был доставлен в отделение полиции для выяснения деталей вероятного совершения им мелкого хулиганства.

 

Между одним из оперуполномоченных и мужчиной возник словесный конфликт, в результате которого полицейский избил мужчину прямо в холле райотдела резиновой дубинкой. Избиение увидели другие посетители отделения, которые остановили полицейского и вызвали скорую.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы различных частей тела.

В Запорожье патрульные полицейские издевались над мужчиной, которого безосновательно остановили. Они приказали мужчине раздеться. У него не нашли запрещенных веществ, однако продолжили издеваться над ним и бить.

"Они выкручивали пострадавшему уши и пальцы, наносили удары по голове, телу, ногам. Мужчина получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В Киевской области сообщили о подозрении инспектору тактико-оперативного реагирования патрульной полиции Белой Церкви, избившего нарушителя правил дорожного движения.

В ночь на 10 октября патруль полицейских в Белой Церкви остановил местный автомобиль, водитель которого повернул на светофоре на красный свет. Правоохранители решили, что водитель в состоянии алкогольного опьянения и, не проведя соответствующего теста, начали выписывать штраф (ст. 130 УПК).

При оформлении протокола и изъятия водительских прав водитель на эмоциях ударил рукой по заднему окну полицейского авто.

"После этого правоохранители выбежали из служебного авто, сбили мужчину с ног и скрутили. Инспектор начал бить его руками и ногами по голове и туловищу, затем полицейские надели наручники. На просьбу мужчины не бить его и извинения полицейский не реагировал и продолжал избиение", - пишет ГБР.

Все указанные полицейские подозреваются или обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Процессуальное руководство осуществляют областные прокуратуры, оперативное сопровождение – ГБР и Нацполиция.

Украинская правда

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Темы: полицияГБР
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