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Поліція Британії вважає терактом вбивство депутата на зустрічі з виборцями

Субота, 16 жовтня 2021, 10:33
Поліція Британії вважає терактом вбивство депутата на зустрічі з виборцями
Shutterstock

Британська поліція вважає терористичним інцидентом вбивство депутата-консерватора Девіда Емесса на зустрічі з його виборцями у п’ятницю, 15 жовтня. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC. 

Поліція графства Ессекс повідомила, що за підозрою у вбивстві затриманий 25-річний чоловік, громадянин Великої Британії сомалійського походження.

Головний констебль Бен-Джуліан Харрінгтон розповів, що коли поліція прибула на місце події, Емесс був виявлений з численними ножовими пораненнями.

"Це був важкий випадок. І хоча співробітники поліції і парамедики доклали всіх зусиль до порятунку сера Девіда, на жаль, він помер на місці", - зазначив Харрінгтон.

Столична поліція заявила, що існує потенційний зв'язок з ісламістським екстремізмом. Правоохоронці вважають, що чоловік діяв сам, але розслідування обставин інциденту триває.

15 жовтня під час зустрічі з виборцями на британського депутата від правлячої Консервативної партії Девіда Емесса кинувся невідомий з ножем. Політик помер в результаті нападу. 

Поліція затримала 25-річного чоловіка за підозрою у вбивстві, у нього був виявлений ніж. 

Ножова атака на зустрічі Емесса з виборцями перегукується з вбивством депутатки Джо Кокс з Лейбористської партії в 2016 році всього за кілька днів до референдуму щодо Brexit.

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика Британія
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