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Полиция Британии считает терактом убийство депутата на встрече с избирателями

Суббота, 16 октября 2021, 10:33
Shutterstock

Британская полиция считает террористическим инцидентом убийство депутата-консерватора Дэвида Емесса на встрече с его избирателями в пятницу, 15 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Полиция графства Эссекс сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, гражданин Великобритании сомалийского происхождения.

Главный констебль Бен-Джулиан Харрингтон рассказал, что когда полиция прибыла на место происшествия, Емесс был обнаружен с многочисленными ножевыми ранениями.

"Это был тяжелый случай. И хотя сотрудники полиции и парамедики приложили все усилия к спасению сэра Дэвида, к сожалению, он скончался на месте", - отметил Харрингтон.

Столичная полиция заявила, что существует потенциальная связь с исламистским экстремизмом. Правоохранители считают, что мужчина действовал в одиночку, но расследование обстоятельств инцидента продолжается.

15 октября во время встречи с избирателями на британского депутата от правящей Консервативной партии Дэвида Емесса бросился неизвестный с ножом. Политик скончался в результате нападения.

Полиция задержала 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве, у него был обнаружен нож.

Ножевая атака на встрече Емесса с избирателями перекликается с убийством депутата Джо Кокс из Лейбористской партии в 2016 году всего за несколько дней до референдума по Brexit.

Темы: Великобритания
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