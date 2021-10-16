СБУ затримала нападників на інкасаторів, які ховалися 5 років

СБУ затримала членів злочинного угруповання, яке здійснило низку тяжких злочинів та майже 5 років переховувалося від правоохоронців.

Джерело: СБУ, джерела УП

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Деталі: Троє затриманих у 2016 році здійснили серію нападів на філіали банківських установ та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі.

"Весь цей час вони переховувалися від слідства та здійснювали тяжкі злочини майнового характеру. Зокрема, заволодіння транспортними засобами та іншим майном. Наразі ці порушення розслідуються органами Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, зловмисники переховувалися на базі у Донецькій області, яка має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження.

Щоб забезпечити пересування зловмисників поза межами бази, вони використовували документи загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби.

Зазначається, що угруповання постійно мало при собі бойову вогнепальну зброю, ручні гранати та в будь-який момент було готове вчинити збройний опір правоохоронцям.

"Загалом злочинне угруповання складалося з семи осіб. Двоє із них загинули від отриманих поранень ще у 2016 році, коли чинили збройний опір правоохоронцям, а ще двоє – були затримані раніше та перебувають під запобіжним заходом", – повідомили в СБУ.

В ході силової спецоперації зловмисників затримали. Щодо них обирається міра запобіжного заходу та проводяться дії, щоб притягнути до відповідальності усіх причетних до їх протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники департаменту контррозвідки СБУ, Центру спеціальних операцій "А" СБУ та слідчі Головного слідчого управління СБУ.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, чоловіки, які входять до складу злочинного угруповання, в минулому мали відношення до добробату "Азов".

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