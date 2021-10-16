Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ задержала нападавших на инкассаторов мужчин, которые прятались 5 лет

Суббота, 16 октября 2021, 12:04
фото СБУ

СБУ задержала членов преступной группировки, которые совершили ряд тяжких преступлений и почти 5 лет скрывалось от правоохранителей.

Источник: СБУ, источники УП

 
фото СБУ

Детали: Трое задержанных в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.

"Все это время они скрывались от следствия и осуществляли тяжкие преступления имущественного характера. В частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом. Сейчас эти нарушения расследуются органами Нацполиции", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области, которая имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение.

Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.

 

Отмечается, что группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям.

"В целом преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое – были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения", - сообщили в СБУ.

В ходе силовой спецоперации злоумышленников задержали. В отношении них избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к их противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники департамента контрразведки СБУ, Центра специальных операций "А" СБУ и следователи Главного следственного управления СБУ.

По данным источников УП в правоохранительных органах, мужчины, которые входят в состав преступной группировки, в прошлом имели отношение к добробату "Азов".

Предыстория:

  • В июле 2016 года тогдашний глава СБУ Василий Грицак заявил, что в Запорожской области была обезврежена организованная группировка, члены которой с февраля 2014 года совершали разбойные нападения на банковские отделения и инкассаторские машины, прикрываясь принадлежностью к одному из добровольческих батальонов ( "Азову").
  • Среди нападавших на инкассаторский автомобиль в Запорожье выявили бойцов Нацгвардии.

Украинская правда
Темы: СБУ
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина переходит на зимнее время в конце октября

Россия наращивает продажи своих препаратов, не признанных вакцинами

Во Львове вводят усиленный карантин

Главные новости субботы и ночи: миссия NASA, ограничения в Запорожье

Украина оказалась между Индией и Бразилией по распространенности COVID

В СМИ раскрыли имя подозреваемого в убийстве британского депутата

Все новости...
СБУ
Оккупанты из фейковой "ЛНР" отреагировали на задержание своего боевика Косяка
СБУ допросила боевика-разведчика: на его телефоне есть видео обстрела позиций ВСУ
Журналисты нашли СБУшника, который пытался сорвать показ фильма об оффшорах Зеленского
Последние новости
12:09
На Афоне спасли двух украинцев, которые два дня блуждали в горах
11:52
Погода порадует украинцев теплом и солнцем
11:23
Как арест Саакашвили изменил политические расклады в Грузии
11:19
Немецкие "Зеленые" проведут голосование за продолжение переговоров о коалиции
11:11
Lidl готовится зайти на рынок Украины и конкурировать с АТБ – СМИ
10:51
Коронавирус: в оккупированном РФ Крыму очередной рекорд заражений
10:37
фотоВ Польше авто с украинцами попало в ДТП, погибла девушка
10:23
Monobank закрывает все карты в злотых
10:19
Еще 82 тысячи украинцев сделали прививки против Covid
09:42
Украина переходит на зимнее время в конце октября
Все новости...