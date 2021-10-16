СБУ задержала нападавших на инкассаторов мужчин, которые прятались 5 лет

СБУ задержала членов преступной группировки, которые совершили ряд тяжких преступлений и почти 5 лет скрывалось от правоохранителей.

Источник: СБУ, источники УП

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Детали: Трое задержанных в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.

"Все это время они скрывались от следствия и осуществляли тяжкие преступления имущественного характера. В частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом. Сейчас эти нарушения расследуются органами Нацполиции", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области, которая имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение.

Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.

Отмечается, что группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям.

"В целом преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое – были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения", - сообщили в СБУ.

В ходе силовой спецоперации злоумышленников задержали. В отношении них избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к их противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники департамента контрразведки СБУ, Центра специальных операций "А" СБУ и следователи Главного следственного управления СБУ.

По данным источников УП в правоохранительных органах, мужчины, которые входят в состав преступной группировки, в прошлом имели отношение к добробату "Азов".

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