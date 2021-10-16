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У Києві обстріляли маршрутку, постраждав водій

Субота, 16 жовтня 2021, 13:00
У Києві обстріляли маршрутку, постраждав водій
ілюстративне фото, ТСН

У Дніпровському районі Києва у п’ятницю невідомі обстріляли маршрутний автобус, водій отримав тілесні ушкодження.

Джерело: поліція Києва

Деталі: До поліції надійшло повідомлення про те, що у Дніпровському районі група невідомих чоловіків стріляла в автобус.

Дослівно: "Попередньо поліцейські з’ясували, що зловмисники декілька разів здійснили постріли у бік маршрутного транспортного засобу та втекли.

Внаслідок події водій автобусу, 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерплий відмовся".

Більше деталей: За даним фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, - хуліганство. Санкція статті передбачає до семи рокі ув’язнення.

Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб нападників.

Українська правда

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Теми: Київтранспорт
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