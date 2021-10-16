У Києві обстріляли маршрутку, постраждав водій
У Дніпровському районі Києва у п’ятницю невідомі обстріляли маршрутний автобус, водій отримав тілесні ушкодження.
Джерело: поліція Києва
Деталі: До поліції надійшло повідомлення про те, що у Дніпровському районі група невідомих чоловіків стріляла в автобус.
Дослівно: "Попередньо поліцейські з’ясували, що зловмисники декілька разів здійснили постріли у бік маршрутного транспортного засобу та втекли.
Внаслідок події водій автобусу, 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерплий відмовся".
Більше деталей: За даним фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, - хуліганство. Санкція статті передбачає до семи рокі ув’язнення.
Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб нападників.