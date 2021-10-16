Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве обстреляли маршрутку, пострадал водитель

Суббота, 16 октября 2021, 13:00
иллюстративное фото, ТСН

В Днепровском районе Киева в пятницу неизвестные обстреляли маршрутный автобус, водитель получил телесные повреждения.

Источник: полиция Киева

Детали: В полицию поступило сообщение о том, что в Днепровском районе группа неизвестных мужчин стреляла в автобус.

Дословно: "Предварительно полицейские выяснили, что злоумышленники несколько раз совершили выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись.

В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации потерпевший отказался".

Больше деталей: По данному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание нападавших.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт
powered by lun.ua
Главное сегодня

Антикорсуд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна

В ближайшее время "красных" областей может стать больше – МОЗ

Медведчук ответил Зеленскому: Обмен абсолютно не интересует

Covid в Украине: 9 524 больных и 3 127 госпитализированных за сутки

Главные новости воскресенья и ночи: карантин во Львове, Зеленский об оффшорах

СМИ: Китай испытал способную доставлять ядерное оружие гиперзвуковую ракету

Все новости...
Киев
В Киеве за сутки 20 умерших от COVID
Шахтерские протесты – путь к независимости
Взятка "свежеиспеченного" чиновника КГГА: подозреваемый вышел из СИЗО под залог
Последние новости
12:48
Оккупанты высадили в Крыму десант: боятся дестабилизации ситуации 
12:47
В России новый максимум больных Covid за сутки
12:41
"Доступная ипотека 7%": банки выдали 947 кредитов на 816 миллионов
12:35
Первую нитку газопровода "Северный поток-2" заполнили техническим газом
12:22
Синоптик прогнозирует "градусные качели" в Украине
12:10
Нападения на инкассаторов и банки: суд арестовал подозреваемых экс-"азовцев"
11:59
Оккупанты захватили членов миссии ОБСЕ: требуют отпустить задержанного боевика
11:45
САП не согласна с оправданием Омеляна: приговор обжалуют
11:35
Невакцинированные имеют в 11 раз выше риск умереть от "Дельты"
11:24
В Украину прибыл груз с американским оружием
Все новости...