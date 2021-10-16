В Киеве обстреляли маршрутку, пострадал водитель

В Днепровском районе Киева в пятницу неизвестные обстреляли маршрутный автобус, водитель получил телесные повреждения.

Источник: полиция Киева

Детали: В полицию поступило сообщение о том, что в Днепровском районе группа неизвестных мужчин стреляла в автобус.

Дословно: "Предварительно полицейские выяснили, что злоумышленники несколько раз совершили выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись.

В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации потерпевший отказался".

Больше деталей: По данному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание нападавших.