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В Україні переважно сухо, лише місцями пройдуть невеликі дощі

Субота, 16 жовтня 2021, 13:44
фото Ельдара Сарахмана, УП

У неділю на півдні, в понеділок у західних і північних областях України очікуються невеликі дощі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 17 жовтня в більшості західних і північних областей вночі та вранці туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° (у Карпатах протягом доби від 4° тепла до 1° морозу), в південній частині вночі 6-11° тепла, вдень 11-16°.

У Києві – без опадів; температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

 
meteo.gov.ua

У понеділок, 18 жовтня, погода переважно без опадів, лише в другій половині дня у західних і північних областях місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 3-10 м/с.

 

Температура вночі 0-5° тепла, на півдні країни 3-8°; вдень 7-12°, на півдні та на Закарпатті до 14°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 3-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

Теми: погода


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