В Украине преимущественно сухо, только местами пройдут небольшие дожди

В воскресенье на юге, в понедельник в западных и северных областях Украины ожидаются небольшие дожди.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 17 октября в большинстве западных и северных областей ночью и утром туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13° (в Карпатах в течение суток от 4° тепла до 1° мороза), в южной части ночью 6-11° тепла, днем 11-16°.

В Киеве – без осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.

В понедельник, 18 октября, погода в основном без осадков, лишь во второй половине дня в западных и северных областях местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на юге страны 3-8°; днем 7-12°, на юге и в Закарпатье до 14°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.