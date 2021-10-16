Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине преимущественно сухо, только местами пройдут небольшие дожди

Суббота, 16 октября 2021, 13:44
фото Эльдара Сарахмана, УП

В воскресенье на юге, в понедельник в западных и северных областях Украины ожидаются небольшие дожди.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 17 октября в большинстве западных и северных областей ночью и утром туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13° (в Карпатах в течение суток от 4° тепла до 1° мороза), в южной части ночью 6-11° тепла, днем 11-16°.

В Киеве – без осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.

 

В понедельник, 18 октября, погода в основном без осадков, лишь во второй половине дня в западных и северных областях местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-10 м/с.

 

Температура ночью 0-5° тепла, на юге страны 3-8°; днем 7-12°, на юге и в Закарпатье до 14°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

Темы: погода
powered by lun.ua
Главное сегодня

Оккупанты захватили членов миссии ОБСЕ: требуют отпустить задержанного боевика

Антикорсуд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна

В ближайшее время "красных" областей может стать больше – МОЗ

Медведчук ответил Зеленскому: Обмен абсолютно не интересует

Covid в Украине: 9 524 больных и 3 127 госпитализированных за сутки

Главные новости воскресенья и ночи: карантин во Львове, Зеленский об оффшорах

Все новости...
погода
Умеренное тепло, лишь кое-где брызнет дождик - прогноз на выходные
Сильные ливни привели к подтоплениям в Афинах и Салониках
На Покров в Украине будет от 2° мороза до 16° тепла
Последние новости
13:39
ОАСК просят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации
13:23
Стефанчук не отказался от идеи отменить перевод часов
13:19
Минздрав: в Украине не случилось ни одной смерти от вакцинации против COVID-19
13:19
фотоГрузовик протаранил легковушку на трассе Киев - Чоп: погиб боевой медик
13:09
Экс-президент Молдовы Додон отказывается от места в парламенте "ради отношений с Россией"
12:54
Песков назвал вступление Украины в НАТО наихудшим сценарием для РФ
12:48
Оккупанты высадили в Крыму десант: боятся дестабилизации ситуации 
12:47
В России новый максимум больных Covid за сутки
12:41
"Доступная ипотека 7%": банки выдали 947 кредитов на 816 миллионов
12:35
Первую нитку газопровода "Северный поток-2" заполнили техническим газом
Все новости...