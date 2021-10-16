У Києві вантажівка збила пішоходів на переході: є загиблий і постраждалий

У Києві водій вантажівки скоїв наїзд на двох пішоходів на переході – госпіталізовано сценариста "Суспільного", інший постраждалий помер у лікарні.

Джерело: поліція Києва, Суспільне

Деталі: ДТП сталася на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці у п’ятницю.

"Водій вантажівки "МАН", 1974 року народження, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході та втік з місця події", - повідомили в поліції.

Патрульні поліцейські зупинили порушника на Столичному шосе. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Зазначалося, що потерпілих, 1977 та 1996 років народження, госпіталізовано. Прилад Драгер показав 2.68 проміле вмісту алкоголю у водія.

За даним фактом слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Разом з тим, як повідомляє Суспільне, одним із постраждалих став його редактор (сценарист), історик та публіцист Олександр Зінченко.

Олександр Зінченко також є автором УП, він один із засновників проєкту Історична правда.

За словами Зінченка, він відбувся розсеченням та легким струсом мозку, а його товариша лікарі не змогли врятувати, під ранок він помер. За тиждень Олександру Шибицькому мало виповнитися 25 років.

Пізніше в поліції повідомили, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва відносно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Там також підтвердили смерть одного з постраждалих.