В Киеве грузовик сбил пешеходов на переходе: есть погибший и пострадавший

В Киеве водитель грузовика совершил наезд на двух пешеходов на переходе – госпитализирован сценарист "Суспільного", другой пострадавший скончался в больнице.

Источник: полиция Киева, Суспільне

Детали: ДТП произошло на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы в пятницу.

"Водитель грузовика "МАН", 1974 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия", - сообщили в полиции.

Патрульные полицейские остановили нарушителя на Столичном шоссе. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Отмечалось, что пострадавшие, 1977 и 1996 годов рождения, госпитализированы. Прибор Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя в организме водителя.

По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Вместе с тем, как сообщает Суспільне, одним из пострадавших стал его редактор (сценарист), историк и публицист Александр Зинченко.

Александр Зинченко также является автором УП, он один из основателей проекта Историческая правда.

По словам Зинченко, он отделался рассечением и легким сотрясением мозга, а его товарища врачи не смогли спасти, под утро он умер. Через неделю Александру Шибицкому должно было исполниться 25 лет.

Позже в полиции сообщили, что постановлением Шевченковского районного суда г. Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Там также подтвердили смерть одного из пострадавших.