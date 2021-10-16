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"Клієнти" викрали 19-річну фотографа у Львові й вимагали 2 млн євро викупу

Субота, 16 жовтня 2021, 14:20
фото поліції

Чотирьом учасникам злочинної групи, серед яких двоє неповнолітніх, повідомили про підозру через викрадення 19-річної фотографа у Львові та вимагання 2 млн євро.

Джерело: Офіс генпрокурора, поліція Львівської області

Дослівно ОГ: "За даними слідства, підозрювані, під виглядом клієнтів, домовилися з 19-річною фотографом про проведення фотосесії у квартирі у Львові. Після того, як дівчина прийшла на зйомку, вони незаконно позбавили її волі та почали вимагати у її батьків гроші за звільнення доньки. У випадку відмови, погрожували розправою над нею.

Після звернення батьків до поліції, правоохоронці оперативно встановили місце утримання дівчини, звільнили її та затримали викрадачів".

Деталі: Чотирьом учасникам злочинної групи, серед яких двоє неповнолітніх, повідомлено про підозру за фактами незаконного позбавлення волі та вимагання 2 млн євро (ч.2 ст.146, ч.2 ст.189 КК України).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно з Головним управлінням Нацполіції у Львівській області та Управлінням СБУ в області.

Як повідомляє поліція Львівщини, повідомлення про викрадення людини надійшло до поліції у четвер, 14 жовтня, близько 20.30.

 

Житель Червонограда заявив, що зловмисники викрали його 19-річну доньку у Львові, утримують її у невідомому місці та вимагають за звільнення дівчини два мільйони євро. Викрадачі також погрожували батькові, що він більше ніколи не побачить свою доньку, якщо не передасть їм вказану суму.

Зловмисники утримували свою жертву у квартирі одного з будинків на вулиці Городоцькій у Львові.

 

Поліція повідомляла, що затримані троє мешканців Червонограда.

Звільнена дівчина жива та неушкоджена – з нею працює психолог.

Українська правда
Теми: Львівкримінал


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