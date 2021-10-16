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"Клиенты" похитили 19-летнюю фотографа во Львове и требовали 2 млн евро выкупа

Суббота, 16 октября 2021, 14:20
фото полиции

Четырем участникам преступной группы, среди которых двое несовершеннолетних, сообщили о подозрении из-за похищения 19-летней фотографа во Львове и вымогательства 2 млн евро.

Источник: Офис генпрокурора, полиция Львовской области

Дословно ОГ: "По данным следствия, подозреваемые под видом клиентов договорились с 19-летней фотографом о проведении фотосессии в квартире во Львове. После того, как девушка пришла на съемку, они незаконно лишили ее свободы и потребовали у ее родителей деньги за освобождение дочери. В случае отказа угрожали расправой над ней.

После обращения родителей в полицию, правоохранители оперативно установили место содержания девушки, освободили ее и задержали похитителей".

Детали: Четырем участникам преступной группы, среди которых двое несовершеннолетних, сообщено о подозрении по фактам незаконного лишения свободы и вымогательства 2 млн евро (ч.2 ст.146, ч.2 ст.189 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению проводились прокуратурой совместно с Главным управлением Нацполиции во Львовской области и Управлением СБУ в области.

Как сообщает полиция Львовщины, сообщение о похищении человека поступило в полицию в четверг, 14 октября, около 20.30.

 

Житель Червонограда заявил, что злоумышленники похитили его 19-летнюю дочь во Львове, удерживают ее в неизвестном месте и требуют за освобождение девушки два миллиона евро. Похитители также угрожали отцу, что он больше никогда не увидит свою дочь, если не передаст им указанную сумму.

Злоумышленники удерживали свою жертву в квартире одного из домов на улице Городоцкой во Львове.

 

Полиция сообщала, что задержаны трое жителей Червонограда.

Освобожденная девушка жива и невредима – с ней работает психолог.

Украинская правда
Темы: Львовкриминал
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