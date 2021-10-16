У метро Харкова машиніст побив пасажира

Поліція проводить перевірку за фактом конфлікту в харківському метрополітені, в ході якого машиніст електропоїзду побив чоловіка.

Джерело: поліція Харківської області, речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер у коментарі Суспільному

Дослівно: "16 жовтня до відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника поліції про те, що в мережі Інтернет виявлено відео, на якому машиніст електропоїзду б’є невідомого чоловіка.

Встановлено, що подія сталася на станції метро "Проспект Гагаріна". Після конфлікту чоловік пішов з місця події".

Деталі: У поліції додали, що з заявами до поліції ніхто не звертався.

Речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер повідомив Суспільному, що конфлікт стався ввечері 15 жовтня на станції "Проспект Гагаріна" Холодногірсько-Заводської лінії.

Бійку зафільмували пасажири — відео потрапило до соцмереж. На ньому видно, як машиніст б'є по голові та тулубу пасажира із пластиковою пляшкою, схожою на пивну. Чоловік опирається, падає на мокрій підлозі та встає. На іншому відео видно, як з пасажиром спілкуються охоронець та поліцейський.

За словами Бітнера, машиніста після бійки відсторонили, триває службова перевірка.

Як повідомляють у місцевих соцмережах, до конфлікту пасажир поводився неадекватно: пив пиво в метро, чіплявся до інших пасажирів, а також вдарив по дзеркалу.