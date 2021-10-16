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В метро Харькова машинист избил пассажира

Суббота, 16 октября 2021, 15:07
скриншот видео

Полиция проводит проверку по факту конфликта в харьковском метрополитене, в ходе которого машинист электропоезда избил мужчину.

Источник: полиция Харьковской области, представитель Харьковского метрополитена Алексей Битнер в комментарии Суспільному

Дословно: "16 октября в отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области поступил рапорт сотрудника полиции о том, что в сети Интернет обнаружено видео, на котором машинист электропоезда бьет неизвестного мужчину.

Установлено, что произошло на станции метро "Проспект Гагарина". После конфликта мужчина ушел с места происшествия".

Детали: В полиции добавили, что с заявлениями в полицию никто не обращался.

Представитель Харьковского метрополитена Алексей Битнер сообщил Суспільному, что конфликт произошел вечером 15 октября на станции "Проспект Гагарина" Холодногорско-Заводской линии.

Драку сняли пассажиры – видео попало в соцсети. На нем видно, как машинист бьет по голове и туловищу пассажира с пластиковой бутылкой, похожей на пивную. Человек опирается, падает на мокром полу и встает. На другом видео видно, как с пассажиром общаются охранник и полицейский.

По словам Битнера, машиниста после драки отстранили, продолжается служебная проверка.

Как сообщают в местных соцсетях, до конфликта пассажир вел себя неадекватно: пил пиво в метро, цеплялся к другим пассажирам, а также ударил по зеркалу.

Темы: Харьковметродрака
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