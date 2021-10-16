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Ryanair ввів обмеження для пасажирів з "чорного списку", яких вважає боржниками

Субота, 16 жовтня 2021, 16:19
Ryanair ввів обмеження для пасажирів з чорного списку, яких вважає боржниками
Літак Ryanair, фото з Facebook компанії

Лоукостер Ryanair заборонив деяким авіапасажирам, які не скористались рейсами через ковідні обмеження і отримали за це відшкодування, подорожувати з авіакомпанією.

Про цю історію написав британський вебсайт MoneySavingExpert, пише "Європейська правда" з посиланням на lowcost.ua.

Пасажири, з якими у авіакомпанії виник конфлікт, вирішили не летіти через рекомендації МЗС утриматись від несуттєвих поїздок в минулому році.

Авіакомпанія заявила, що ці люди незаконно отримали повернення платежів через компанію-емітент кредитної картки. Ці пасажири застосували скасування транзакції за кредитною чи дебетовою карткою замість того, аби авіакомпанія опрацювала повернення коштів самостійно.

Цих пасажирів у Ryanair назвали боржниками і поставили вимогу повернути борг, перш ніж їм дозволять знову літати рейсами авіакомпанії.

Разом з тим у цьому році пасажирам дозволили без проблем забронювати нові рейси, але вони дізналися про "борг" перед Ryanair лише під час спроби зареєструватися або внести зміни до свого бронювання.

Жителька Ірландії Урсула Беррі заявила про те, що отримала таке повідомлення, коли намагалась зареєструватись на рейс Ryanair з Фару до Дубліна.

Адміністрація авіакомпанія повідомила пасажирці, що вона має повернути 210 євро за квиток, яким вона не скористалась у вересні 2020 року.

"Ту поїздку довелось скасувати через урядові обмеження у зв’язку з пандемією Covid. Я подавала заявку на повернення коштів за цей рейс, але Ryanair говорить, що кошти повернули неправильно, бо рейс тоді не скасовували", – відзначає Урсула.

Водночас представники авіакомпанії заявляють, що заблокували лише невелику кількість пасажирів, які порушили угоду про бронювання. Мовляв, пасажири придбали квитки на рейси, кошти за які не повертаються, а рейси виконувались за розкладом, всупереч обмеженням. Ryanair не пропонував відшкодування за перші рейси, заброньовані на літо 2020 року.

"Вони самостійно вирішили не летіти, а потім незаконно опрацювали повернення коштів через компанію-емітент кредитної картки. Ці кілька пасажирів мають погасити свої борги, перш ніж їм знову дадуть можливість літати рейсами Ryanair", – заявили в авіакомпанії.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіа
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