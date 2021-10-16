Ryanair ввел ограничения для пассажиров из "черного списка", которых считает должниками

Лоукостер Ryanair запретил некоторым авиапассажирам, которые не воспользовались рейсами из-за ковид-ограничений и получили за это возмещение, путешествовать с авиакомпанией.

Об этой истории написал британский вебсайт MoneySavingExpert, пишет "Европейская правда" со ссылкой на lowcost.ua.

Пассажиры, у которых с авиакомпанией возник конфликт, решили не лететь из-за рекомендации МИД воздержаться от несущественных поездок в прошлом году.

Авиакомпания заявила, что эти люди незаконно получили возврат платежей через компанию-эмитент кредитной карты. Эти пассажиры применили отмены транзакции по кредитной или дебетовой карте вместо того, чтобы авиакомпания обработала возврат средств самостоятельно.

Этих пассажиров в Ryanair назвали должниками и потребовали вернуть долг, прежде чем им позволят снова летать рейсами авиакомпании.

Вместе с тем в этом году пассажирам позволили без проблем забронировать новые рейсы, но они узнали о "долге" перед Ryanair только при попытке зарегистрироваться или внести изменения в свое бронирование.

Жительница Ирландии Урсула Берри заявила о том, что получила такое сообщение, когда пыталась зарегистрироваться на рейс Ryanair из Фару в Дублин.

Администрация авиакомпания сообщила пассажирке, что она должна вернуть 210 евро за билет, которым она не воспользовалась в сентябре 2020 года.

"Ту поездку пришлось отменить из-за правительственных ограничений в связи с пандемией Covid. Я подавала заявку на возврат средств за этот рейс, но Ryanair говорит, что средства вернули неправильно, потому что рейс тогда не отменяли", - отмечает Урсула.

В то же время представители авиакомпании заявляют, что заблокировали лишь небольшое количество пассажиров, которые нарушили соглашение о бронировании. Мол, пассажиры приобрели билеты на рейсы, средства за которые не возвращаются, а рейсы выполнялись по расписанию, вопреки ограничениям. Ryanair не предлагал возмещение за первые рейсы, забронированные на лето 2020 года.

"Они самостоятельно решили не лететь, а затем незаконно проработали возвраты средств через компанию-эмитент кредитной карты. Эти пассажиры должны погасить свои долги, прежде чем им снова получат возможность летать рейсами Ryanair", - заявили в авиакомпании.