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NASA направило унікальну місію до Троянських астероїдів Юпітера

Субота, 16 жовтня 2021, 16:58
NASA направило унікальну місію до Троянських астероїдів Юпітера
Ілюстрація місії «Люсі» з nasa.gov

У суботу, 16 жовтня, агентство NASA запустило ракету Atlas V від United Launch Alliance з космічним кораблем "Люсі", який направився до так званих Троянських астероїдів Юпітера аби вивчити їх властивості.

Джерело: повідомлення космічної агенції

Деталі: "Люсі" стане першим космічним кораблем, який покликаний вивчити, з чого складаються Троянські астероїди Юпітера. Це залишки космічних тіл, що вважаються будівельним матеріалом, з якого з часом утворилися планети Сонячної системи.

Астероїди зовнішньої Сонячної системи і Юпітер
Астероїди зовнішньої Сонячної системи і Юпітер
Ілюстрація: Wikipedia

Вчені сподіваються, що зібрана в ході місії інформація допоможе відповісти на чисельні питання про походження нашої планети зокрема, та формування всієї Сонячної системи загалом.

Місія "Люсі" розрахована на 12 років.

Українська правда

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Теми: космоснаука
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