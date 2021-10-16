NASA направило унікальну місію до Троянських астероїдів Юпітера
У суботу, 16 жовтня, агентство NASA запустило ракету Atlas V від United Launch Alliance з космічним кораблем "Люсі", який направився до так званих Троянських астероїдів Юпітера аби вивчити їх властивості.
Джерело: повідомлення космічної агенції
Деталі: "Люсі" стане першим космічним кораблем, який покликаний вивчити, з чого складаються Троянські астероїди Юпітера. Це залишки космічних тіл, що вважаються будівельним матеріалом, з якого з часом утворилися планети Сонячної системи.
Вчені сподіваються, що зібрана в ході місії інформація допоможе відповісти на чисельні питання про походження нашої планети зокрема, та формування всієї Сонячної системи загалом.
Місія "Люсі" розрахована на 12 років.
NASA launched a first-of-its kind mission to study Jupiter's Trojan asteroids https://t.co/Gu7E7f9vxg pic.twitter.com/hhMbQFX7gJ— Reuters (@Reuters) October 16, 2021