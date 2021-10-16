NASA направило уникальную миссию к Троянским астероидам Юпитера

В субботу, 16 октября, агентство NASA запустило ракету Atlas V от United Launch Alliance с космическим кораблем "Люси", который направился к так называемым Троянским астероидам Юпитера чтобы изучить их свойства.

Источник: сообщение космического агентства

Детали: "Люси" станет первым космическим кораблем, который призван изучить, из чего состоят Троянские астероиды Юпитера. Это остатки космических тел, которые считаются строительным материалом, из которого со временем образовались планеты Солнечной системы.

Астероиды внешней Солнечной системы и Юпитер Иллюстрация: wikipedia

Ученые надеются, что собранная в ходе миссии информация поможет ответить на многочисленные вопросы о происхождении нашей планеты в частности, и формировании всей Солнечной системы в целом.

Миссия "Люси" рассчитана на 12 лет.