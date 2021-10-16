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Жінка в розшуку викрала евакуатор і влаштувала на ньому ДТП з тролейбусом

Субота, 16 жовтня 2021, 17:25
Жінка в розшуку викрала евакуатор і влаштувала на ньому ДТП з тролейбусом
Ілюстративне фото, Getty Images

Мешканка Вінниці Мальвіна Г. викрала в Одесі евакуатор Mitsubishi і керуючи ним влаштувала ДТП з тролейбусом.

Джерело: Думская з посиланням на співрозмовника в поліції Одеси

Деталі: Повідомляється, що 36-річну Мальвінау Г. вдалося затримати в п'ятницю, 15 жовтня.

Правоохоронці розповіли, що зловмисниця викрала на вулиці Академіка Філатова евакуатор Mitsubishi Canter 60, після чого на вулиці Святослава Ріхтера "зачепила" тролейбус.

Дослівно Думська: "За нашими даними, викрадачка з 1 квітня 2021 року перебуває в розшуку як психічно хвора, що пішла з дому або спецустанови органів охорони здоров'я. У минулому вона неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за керування автомобілем в нетверезому стані і сімейне насильство".

"Українська правда" в Threads

Теми: ДТПОдеса
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