Женщина в розыске угнала эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом
Суббота, 16 октября 2021, 17:25
Жительница Винницы Мальвина Г. похитила в Одессе эвакуатор Mitsubishi и управляя им устроила ДТП с троллейбусом.
Источник: Думская со ссылкой на собеседника в полиции Одессы
Детали: Сообщается, что 36-летнюю Мальвинау Г. Удалось заержать в пятницу, 15 октября.
Правоохранители рассказали, что злоумышленница похитила на улице Академика Филатова эвакуатор Mitsubishi Canter 60, после чего на улице Святослава Рихтера "задела" троллейбус.
Дословно Думская: "По нашим данным, угонщица с 1 апреля 2021 года числится в розыске как психически больная, ушедшая из дома или спецучреждения органов здравоохранения. В прошлом она неоднократно привлекалась к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде и семейное насилие".