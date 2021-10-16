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Женщина в розыске угнала эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом

Суббота, 16 октября 2021, 17:25
Женщина в розыске угнала эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом
Иллюстративное фото, Getty Images

Жительница Винницы Мальвина Г. похитила в Одессе эвакуатор Mitsubishi и управляя им устроила ДТП с троллейбусом.

Источник: Думская со ссылкой на собеседника в полиции Одессы

Детали: Сообщается, что  36-летнюю Мальвинау Г. Удалось заержать в пятницу, 15 октября.

Правоохранители рассказали, что злоумышленница похитила на улице Академика Филатова эвакуатор Mitsubishi Canter 60, после чего на улице Святослава Рихтера "задела" троллейбус.

Дословно Думская: "По нашим данным, угонщица с 1 апреля 2021 года числится в розыске как психически больная, ушедшая из дома или спецучреждения органов здравоохранения. В прошлом она неоднократно привлекалась к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде и семейное насилие".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПОдесса
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