Женщина в розыске угнала эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом

Жительница Винницы Мальвина Г. похитила в Одессе эвакуатор Mitsubishi и управляя им устроила ДТП с троллейбусом.

Источник: Думская со ссылкой на собеседника в полиции Одессы

Детали: Сообщается, что 36-летнюю Мальвинау Г. Удалось заержать в пятницу, 15 октября.

Правоохранители рассказали, что злоумышленница похитила на улице Академика Филатова эвакуатор Mitsubishi Canter 60, после чего на улице Святослава Рихтера "задела" троллейбус.

Дословно Думская: "По нашим данным, угонщица с 1 апреля 2021 года числится в розыске как психически больная, ушедшая из дома или спецучреждения органов здравоохранения. В прошлом она неоднократно привлекалась к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде и семейное насилие".