Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До США пускатимуть тільки щеплених, але не "Спутником V"

Субота, 16 жовтня 2021, 17:53
До США пускатимуть тільки щеплених, але не Спутником V
Паспорт вакцинації, фото Getty Images

Влада США з 8 листопада відкриває в’їзд для іноземців, повністю щеплених вакцинами, схваленими регулятором США чи ВООЗ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Деталі: Іноземні мандрівники, повністю вакциновані від коронавірусу, яким був заборонений в'їзд до Сполучених Штатів під час пандемії, зможуть в'їхати в країну з 8 листопада.

Це стосується мандрівників, які перетинають сухопутні кордони і прилітають в міжнародні аеропорти країни.

Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) вважають повністю щепленими людей після отримання другої дози вакцини Pfizer або Moderna, або через два тижні після отримання одноразової дози вакцини Johnson&Johnson.

За даними CDC, ті, хто отримав вакцини, схвалені для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я, такі як вакцина AstraZeneca, також вважаються повністю щепленими. Це ж стосується і щеплених китайськими препаратами Sinovac и Sinopharm.

Оскільки російська вакцина "Спутник V" не входить у екстрений список ВООЗ, зняття обмежень не стосуватиметься людей, які зробили ін'єкції цього препарату.

Невакцинованим іноземцям буде заборонений в'їзд в Сполучені Штати, хоча представник Білого дому заявив, що будуть деякі винятки, в тому числі для маленьких дітей.

Іноземцям, які планують вилетіти в Сполучені Штати, необхідно буде довести наявність вакцинації перед посадкою і надати негативний результат тесту на коронавірус протягом трьох днів після в'їзду.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
Усі новини...
Реклама: