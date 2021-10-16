Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

До США пускатимуть тільки щеплених, але не "Спутником V"

Субота, 16 жовтня 2021, 17:53
Паспорт вакцинації, фото Getty Images

Влада США з 8 листопада відкриває в’їзд для іноземців, повністю щеплених вакцинами, схваленими регулятором США чи ВООЗ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Деталі: Іноземні мандрівники, повністю вакциновані від коронавірусу, яким був заборонений в'їзд до Сполучених Штатів під час пандемії, зможуть в'їхати в країну з 8 листопада.

Це стосується мандрівників, які перетинають сухопутні кордони і прилітають в міжнародні аеропорти країни.

Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) вважають повністю щепленими людей після отримання другої дози вакцини Pfizer або Moderna, або через два тижні після отримання одноразової дози вакцини Johnson&Johnson.

За даними CDC, ті, хто отримав вакцини, схвалені для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я, такі як вакцина AstraZeneca, також вважаються повністю щепленими. Це ж стосується і щеплених китайськими препаратами Sinovac и Sinopharm.

Оскільки російська вакцина "Спутник V" не входить у екстрений список ВООЗ, зняття обмежень не стосуватиметься людей, які зробили ін'єкції цього препарату.

Невакцинованим іноземцям буде заборонений в'їзд в Сполучені Штати, хоча представник Білого дому заявив, що будуть деякі винятки, в тому числі для маленьких дітей.

Іноземцям, які планують вилетіти в Сполучені Штати, необхідно буде довести наявність вакцинації перед посадкою і надати негативний результат тесту на коронавірус протягом трьох днів після в'їзду.

Теми: вакцинаціяСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський заявив, що не займався відмиванням грошей, хоча офшори використовував

Медведчука могли б обміняти, якби він мав громадянство РФ – президент

ОБСЄ призупинила місію на Донбасі через протести сепаратистів

Данілов пояснив плутанину щодо 108 осіб: Не помилково, а з помилками

У Кремлі поскаржилися, що Путіну "дуже складно" говорити із Зеленським

фотоВлада Кабо-Верде, де "ховається" Поклонська, видала США посланця Мадуро

Усі новини...
вакцинація
Проти коронавірусу щеплені 90% медиків, але шахрайство є – міністр
"Червона" зона: у Херсоні вдвічі зросла кількість охочих вакцинуватися
Регулятор США схвалив бустерну дозу Johnson & Johnson
Останні новини
23:45
Білла Клінтона виписали з лікарні
23:26
"Червона" зона: мер Одеси просить державну владу допомогти з медиками
22:52
Арахамія вимагає від Грузії звільнити Саакашвілі
22:17
Прессекретар Зеленського назвав Медведєва завідувачем політичним цвинтарем
21:52
"Слуги" в понеділок поговорять про ротації в Кабміні
21:12
Зеленський заявив, що не займався відмиванням грошей, хоча офшори використовував
20:40
Медведчука могли б обміняти, якби він мав громадянство РФ – президент
20:19
Венеційська комісія не розглядатиме законопроєкт про олігархів без підпису президента – Зеленський
20:06
Зеленський: В Україні достатньо газу для споживачів за нормальними цінами
19:46
Новини економіки: земля для МХП, Ватерландер та Вітренко сперечаються за відповідальність
Усі новини...