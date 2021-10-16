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В США будут пускать только привитых, но не "Спутником V"

Суббота, 16 октября 2021, 17:53
Паспорт вакцинации, фото Getty Images

Власти США открывают въезд для полностью привитых иностранцев с 8 ноября - но только вакцинами, которые получили одобрение регулирующих органов США или ВОЗ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times

Детали: Иностранные путешественники, полностью вакцинированные от коронавируса, которым был запрещен въезд в Соединенные Штаты во время пандемии, смогут въехать в страну с 8 ноября. Это касается путешественников, пересекающих сухопутные границы и прилетающих в международные аэропорты страны.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) считают полностью привитыми людей после получения второй дозы вакцины Pfizer или Moderna, или через две недели после получения однократной дозы вакцины Johnson&Johnson.

По данным CDC, те, кто получил вакцины, одобренные для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения, такие как вакцина AstraZeneca, также считаются полностью привитыми. Это же касается и привитых китайскими препаратами Sinovac и Sinopharm.

Поскольку российская вакцина "Спутник V" не входит в экстренный список ВОЗ, снятие ограничений не коснется людей, которые сделали иньекции этого препарата.

Невакцинированным иностранцам будет запрещен въезд в Соединенные Штаты, хотя представитель Белого дома заявил, что будут некоторые исключения, в том числе для маленьких детей.

Иностранцам, которые планируют вылететь в Соединенные Штаты, необходимо будет доказать наличие вакцинации перед посадкой и предоставить отрицательный результат теста на коронавирус в течение трех дней после въезда.

Темы: вакцинацияСША
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