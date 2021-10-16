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Франція вшановує пам'ять вчителя, вбитого за карикатуру на Мухаммеда

Субота, 16 жовтня 2021, 19:24
Фото getty images

У Франції в суботу, 16 жовтня, вшановують пам'ять вчителя Самюеля Паті, жорстоко вбитого рік тому через те, що він показав учням на уроці карикатури на мусульманського пророка Мухаммеда.

Джерело: DW з посиланням на агенцію AFP, трансляція BFM TV

Деталі: Прем'єр-міністр Жан Кастекс відкрив меморіальну дошку Паті в міністерстві освіти в Парижі.

Ввечері на площі перед будівлею Сорбонни в Латинському кварталі Парижа відбувається церемонія, присвячена пам'яті Паті, під час якої площу перейменують на його честь. Раніше ім'я вчителя вже присвоїли трьом школам у Франції.

Також у річницю смерті Паті з його родиною зустрінеться президент Франції Еммануель Макрон.

Інші пам'ятні заходи відбудуться в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорин, де Паті викладав, а також біля його будинку. На цих місцях з'являться мурал і пам'ятник вчителю.

Нагадаємо:

  • 47-річний Самюель Паті працював учителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа. Під час уроку, присвяченого свободі слова, він показав учням опубліковані сатиричним виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда. Після цього педагог почав отримувати погрози від батьків учнів. Учитель повідомив про них керівництву школи та місцевому комісаріату поліції.
  • 16 жовтня молодий чоловік обезголовив 47-річного Самюеля Паті, викладача історії в місцевому коледжі, який показував студентам карикатури на пророка Мухаммеда. За кілька хвилин після цього поліція застрелила нападника.  
  • Прокурор Жан-Франсуа Рікар підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що нападником був 18-річний чеченець, який народився в Москві. Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу. 
  • Французькі правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя. Більшість із них - найближче оточення нападника. 

Теми: вбивствоФранціятеракт


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