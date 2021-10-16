Франція вшановує пам'ять вчителя, вбитого за карикатуру на Мухаммеда

У Франції в суботу, 16 жовтня, вшановують пам'ять вчителя Самюеля Паті, жорстоко вбитого рік тому через те, що він показав учням на уроці карикатури на мусульманського пророка Мухаммеда.

Джерело: DW з посиланням на агенцію AFP, трансляція BFM TV

Деталі: Прем'єр-міністр Жан Кастекс відкрив меморіальну дошку Паті в міністерстві освіти в Парижі.

Ввечері на площі перед будівлею Сорбонни в Латинському кварталі Парижа відбувається церемонія, присвячена пам'яті Паті, під час якої площу перейменують на його честь. Раніше ім'я вчителя вже присвоїли трьом школам у Франції.

Також у річницю смерті Паті з його родиною зустрінеться президент Франції Еммануель Макрон.

Інші пам'ятні заходи відбудуться в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорин, де Паті викладав, а також біля його будинку. На цих місцях з'являться мурал і пам'ятник вчителю.

Retour sur la journée hommage rendue à Samuel Paty un an jour pour jour après son assassinat terroriste pic.twitter.com/ysdA2y0YIz — BFMTV (@BFMTV) October 16, 2021

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