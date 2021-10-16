Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция чтит память учителя, убитого за карикатуру на Мухаммеда

Суббота, 16 октября 2021, 19:24
Франция чтит память учителя, убитого за карикатуру на Мухаммеда
Фото getty images

Во Франции в субботу, 16 октября, почтили память учителя Самюэля Пати, жестоко убитого год назад из-за того, что он показал ученикам на уроке карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

Источник: DW со ссылкой на агентство AFP, трансляция BFM TV

Детали: Премьер-министр Жан Кастекс открыл мемориальную доску Пати в министерстве образования в Париже.

Вечером на площади перед зданием Сорбонны в Латинском квартале Парижа происходит церемония, посвященная памяти Пати, во время которой площадь переименуют в его честь. Ранее имя учителя уже присвоили трем школам во Франции.

Также в годовщину смерти Пати с его семьей встретится президент Франции Эммануэль Макрон.

Другие памятные мероприятия пройдут в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин, где Пати преподавал, а также у его дома. На этих местах появятся мурал и памятник учителю.

Напомним:

  • 47-летний Самюэль Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа. Во время урока, посвященного свободе слова, он показал ученикам опубликованные сатирическим изданием Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого педагог начал получать угрозы от родителей учеников. Учитель сообщил о них руководству школы и местному комиссариату полиции.
  • 16 октября 2020 года молодой мужчина обезглавил 47-летнего Самюэля Пати, преподавателя истории в местном колледже близ Парижа, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.
  • Прокурор Жан-Франсуа Рикар подтвердил сообщения СМИ о том, что нападающим был 18-летний чеченец, родившийся в Москве. Он на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца. Сам нападающий не был студентом колледжа.
  • Французские правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя. Большинство из них - ближайшее окружение убийцы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: убийствоФранциятеракт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
убийство
Убийство подростков в Бердянске: оккупанты не отдают родным тела для захоронения
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Силы обороны проверяют информацию о ликвидации генерала РФ Горячева
Последние новости
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
Все новости...
Реклама: