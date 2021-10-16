Франция чтит память учителя, убитого за карикатуру на Мухаммеда

Во Франции в субботу, 16 октября, почтили память учителя Самюэля Пати, жестоко убитого год назад из-за того, что он показал ученикам на уроке карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

Источник: DW со ссылкой на агентство AFP, трансляция BFM TV

Детали: Премьер-министр Жан Кастекс открыл мемориальную доску Пати в министерстве образования в Париже.

Вечером на площади перед зданием Сорбонны в Латинском квартале Парижа происходит церемония, посвященная памяти Пати, во время которой площадь переименуют в его честь. Ранее имя учителя уже присвоили трем школам во Франции.

Также в годовщину смерти Пати с его семьей встретится президент Франции Эммануэль Макрон.

Другие памятные мероприятия пройдут в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин, где Пати преподавал, а также у его дома. На этих местах появятся мурал и памятник учителю.

Retour sur la journée hommage rendue à Samuel Paty un an jour pour jour après son assassinat terroriste pic.twitter.com/ysdA2y0YIz — BFMTV (@BFMTV) October 16, 2021

Напомним: