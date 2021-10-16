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Франция чтит память учителя, убитого за карикатуру на Мухаммеда

Суббота, 16 октября 2021, 19:24
Фото getty images

Во Франции в субботу, 16 октября, почтили память учителя Самюэля Пати, жестоко убитого год назад из-за того, что он показал ученикам на уроке карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

Источник: DW со ссылкой на агентство AFP, трансляция BFM TV

Детали: Премьер-министр Жан Кастекс открыл мемориальную доску Пати в министерстве образования в Париже.

Вечером на площади перед зданием Сорбонны в Латинском квартале Парижа происходит церемония, посвященная памяти Пати, во время которой площадь переименуют в его честь. Ранее имя учителя уже присвоили трем школам во Франции.

Также в годовщину смерти Пати с его семьей встретится президент Франции Эммануэль Макрон.

Другие памятные мероприятия пройдут в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин, где Пати преподавал, а также у его дома. На этих местах появятся мурал и памятник учителю.

Напомним:

  • 47-летний Самюэль Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа. Во время урока, посвященного свободе слова, он показал ученикам опубликованные сатирическим изданием Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого педагог начал получать угрозы от родителей учеников. Учитель сообщил о них руководству школы и местному комиссариату полиции.
  • 16 октября 2020 года молодой мужчина обезглавил 47-летнего Самюэля Пати, преподавателя истории в местном колледже близ Парижа, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.
  • Прокурор Жан-Франсуа Рикар подтвердил сообщения СМИ о том, что нападающим был 18-летний чеченец, родившийся в Москве. Он на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца. Сам нападающий не был студентом колледжа.
  • Французские правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя. Большинство из них - ближайшее окружение убийцы.

Темы: убийствоФранциятеракт
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