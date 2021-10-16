Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На грі прем'єр-ліги РФ футболісти влаштували бійку на полі "стінка на стінку"

Субота, 16 жовтня 2021, 20:40
На грі прем'єр-ліги РФ футболісти влаштували бійку на полі стінка на стінку
Скрін РБК

Під час гри між московськими "Динамо" і "Спартаком" гравці клубів побилися прямо на футбольному полі.

Джерело: російське видання РБК, сайт Чемпіонат

Деталі: Повідомляється, що під час гри в рамках прем'єр-ліги Росії гравці двох московських клубів побилися на полі.

В одному з епізодів в кінці першого тайму захисник "Спартака" Максиміліано Кофріе отримав по ногах удар від хавбека московського "Динамо" Арсена Захаряна.

Після цього почалася бійка - спочатку на Захаряна налетів спартаківець Самеуль Жіго, потім до бійки приєднався гравець "Динамо-Москва" В'ячеслав Грулєв.

Після цього футболісти пішли один на одного "стінка на стінку", в бійку включилися навіть спортсмени, які сиділи на лавах запасних.

За підсумками бійки жовті картки отримали капітан "Спартака" Георгій Джикія, Жіго, Захарян і Грулєв.

"Українська правда" в Threads

Теми: курйозфутболРосіяспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
курйоз
Росіянин написав у паспорті "путін х..ло", щоб не виганяли з України – ДПСУ
У Києві попрощалися з режисером монтажу Віктором Ониськом
Військовий літак США намалював пеніс у небі біля російської авіабази
Останні новини
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
Усі новини...
Реклама: