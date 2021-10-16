На грі прем'єр-ліги РФ футболісти влаштували бійку на полі "стінка на стінку"

Під час гри між московськими "Динамо" і "Спартаком" гравці клубів побилися прямо на футбольному полі.

Джерело: російське видання РБК, сайт Чемпіонат

Деталі: Повідомляється, що під час гри в рамках прем'єр-ліги Росії гравці двох московських клубів побилися на полі.

В одному з епізодів в кінці першого тайму захисник "Спартака" Максиміліано Кофріе отримав по ногах удар від хавбека московського "Динамо" Арсена Захаряна.

Після цього почалася бійка - спочатку на Захаряна налетів спартаківець Самеуль Жіго, потім до бійки приєднався гравець "Динамо-Москва" В'ячеслав Грулєв.

Після цього футболісти пішли один на одного "стінка на стінку", в бійку включилися навіть спортсмени, які сиділи на лавах запасних.

View this post on Instagram Допис, поширений Championat.com / Чемпионат (@championat_com)

За підсумками бійки жовті картки отримали капітан "Спартака" Георгій Джикія, Жіго, Захарян і Грулєв.