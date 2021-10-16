На игре премьер-лиги РФ футболисты устроили драку на поле "стенка на стенку"
Во время игры между московскими "Динамо" и "Спартаком" игроки клубов подрались прямо на футбольном поле.
Источник: российское издание РБК, сайт Чемпионат
Детали: Сообщается, что во время игры в рамках премьер-лиги России игроки двух московских клубов подрались на поле.
В одном из эпизодов в конце первого тайма защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие получил по ногам удар от хавбека московского "Динамо" Арсена Захаряна.
После этого началась потасовка - сначала на Захаряна налетел спартаковец Самэуль Жиго, затем к драке присоединился игрок "Динамо-Москва" Вячеслав Грулев.
После этого футболисты пошли друг на друга "стенка на стенку", подключились даже спортсмены, сидевшие на скамейках запасных.
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По итогам желтые карточки получили капитан "Спартака" Георгий Джикия, Жиго, Захарян и Грулев.