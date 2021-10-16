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США анонсували випробування гіперзвукових ракет наземного базування

Субота, 16 жовтня 2021, 21:22
США анонсували випробування гіперзвукових ракет наземного базування
фото Getty Images

Американські військові планують здійснити протягом наступних 18 місяців три контрольних тестових пуски розроблюваних гіперзвукових ракет наземного базування перед постановкою їх на озброєння в 2023 році.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву начальника управління Армії США по гіперзвуковим розробкам генерал-лейтенанта Ніла Тергуда

Пряма мова: "у 2022 фінансовому році (почався 1 жовтня - УП) буде три льотних випробування і ще додаткові випробування у 2023 році".

Деталі: Тергуд підкреслив, що ці фінальні льотні випробування будуть проводитися безпосередньо бойовими частинами, в які вони пізніше надійдуть, а не розробниками.

За словами генерала, військовослужбовці отримають в своє розпорядження нові розробки, щоб "вже зараз тренуватися і бути готовими отримати реальні боєкомплект для стрільби".

Тергуд вважає, що це дозволить військовим ще до постановки на озброєння систем бути підготовленими до їх застосування.

Згідно з опублікованими на поточному тижні фотографій Армії США, перші тягачі з причепами, на яких встановлені контейнери для запуску гіперзвукових ракет наземного базування системи Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) (має назву Dark Eagle), доставлені на базу Льюіс-Маккорд в штаті Вашингтон.

Даних про наявність самих ракет в контейнерах немає.

Тим часом, за повідомленням Армії США, на базу крім тягачів Oshkosh M983A4 з трейлерами доставлені і "інші компоненти" комплексів, призначення яких не розкривається. Вказується лише, що вони дозволять військовослужбовцям США проводити повний цикл тренувань по роботі з комплексами.

Планується, що розгортання першої готової до бою американської батареї з гіперзвуковими ракетами буде здійснено вже в 2023 році.

Довідка: Батарея наземного комплексу LRHW складається з командно-штабної машини і чотирьох важких транспортерів з двома контейнерами на кожному з гіперзвуковими ракетами. Радіус дії розроблюваних для армії США гіперзвукових ракет становитиме понад 2775 км. Швидкість який планує гіперзвукового блоку досягає 17 Маха (1 мах = 1224 км/год).

Теми: зброяСША
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