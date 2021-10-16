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США анонсували випробування гіперзвукових ракет наземного базування

Субота, 16 жовтня 2021, 21:22
фото Getty Images

Американські військові планують здійснити протягом наступних 18 місяців три контрольних тестових пуски розроблюваних гіперзвукових ракет наземного базування перед постановкою їх на озброєння в 2023 році.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву начальника управління Армії США по гіперзвуковим розробкам генерал-лейтенанта Ніла Тергуда

Пряма мова: "у 2022 фінансовому році (почався 1 жовтня - УП) буде три льотних випробування і ще додаткові випробування у 2023 році".

Деталі: Тергуд підкреслив, що ці фінальні льотні випробування будуть проводитися безпосередньо бойовими частинами, в які вони пізніше надійдуть, а не розробниками.

За словами генерала, військовослужбовці отримають в своє розпорядження нові розробки, щоб "вже зараз тренуватися і бути готовими отримати реальні боєкомплект для стрільби".

Тергуд вважає, що це дозволить військовим ще до постановки на озброєння систем бути підготовленими до їх застосування.

Згідно з опублікованими на поточному тижні фотографій Армії США, перші тягачі з причепами, на яких встановлені контейнери для запуску гіперзвукових ракет наземного базування системи Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) (має назву Dark Eagle), доставлені на базу Льюіс-Маккорд в штаті Вашингтон.

Даних про наявність самих ракет в контейнерах немає.

Тим часом, за повідомленням Армії США, на базу крім тягачів Oshkosh M983A4 з трейлерами доставлені і "інші компоненти" комплексів, призначення яких не розкривається. Вказується лише, що вони дозволять військовослужбовцям США проводити повний цикл тренувань по роботі з комплексами.

Планується, що розгортання першої готової до бою американської батареї з гіперзвуковими ракетами буде здійснено вже в 2023 році.

Довідка: Батарея наземного комплексу LRHW складається з командно-штабної машини і чотирьох важких транспортерів з двома контейнерами на кожному з гіперзвуковими ракетами. Радіус дії розроблюваних для армії США гіперзвукових ракет становитиме понад 2775 км. Швидкість який планує гіперзвукового блоку досягає 17 Маха (1 мах = 1224 км/год).

Теми: зброяСША


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