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США анонсировали испытания гиперзвуковых ракет наземного базирования

Суббота, 16 октября 2021, 21:22
фото Getty Images

Американские военные планируют осуществить в предстоящие 18 месяцев три контрольных тестовых пуска разрабатываемых гиперзвуковых ракет наземного базирования перед постановкой их на вооружение в 2023 году

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление начальника управления Армии США по гиперзвуковым разработкам генерал-лейтенанта Нил Тергуда

Прямая речь: "В 2022 финансовом году (начался 1 октября - УП) будет три летных испытания и еще дополнительные испытания в 2023 году".

Детали: Тергуд подчеркнул, что эти финальные летные испытания будут проводиться непосредственно боевыми частями, в которые они позже поступят, а не разработчиками.

По словам генерала, военнослужащие получат в свое распоряжение новые разработки, чтобы "уже сейчас тренироваться и быть готовыми получить реальные боекомплекты для стрельбы".

Тергуд считает, что это позволит военным уже к постановке на вооружение систем быть подготовленными к их применению.

Согласно опубликованным на текущей неделе фотографиям Армии США, первые тягачи с прицепами, на которых установлены контейнеры для запуска гиперзвуковых ракет наземного базирования системы Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), получивших название Dark Eagle, доставлены на базу Льюис-Маккорд в штате Вашингтон.

Данных о наличии самих ракет в контейнерах нет.

Между тем, по сообщению Армии США, на базу помимо тягачей Oshkosh M983A4 с трейлерами доставлены и "другие компоненты" комплексов, предназначение которых не раскрывается. Указывается лишь, что они позволят военнослужащим США проводить полный цикл тренировок по работе с комплексами.

Планируется, что развертывание первой боеготовой американской батареи с гиперзвуковыми ракетами будет осуществлено уже в 2023 году.

Справка: Батарея наземного комплекса LRHW состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя контейнерами на каждом с гиперзвуковыми ракетами. Радиус действия разрабатываемых для армии США гиперзвуковых ракет будет составлять более 2775 км. Скорость планирующего гиперзвукового блока достигает 17 Маха (1 мах = 1 224 км/ч).

Темы: оружиеСША
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