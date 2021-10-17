Арабська коаліція за добу знищила 160 хуситів в Ємені

160 хуситів були вбиті і 11 військових транспортних засобів - знищені - в ході операцій в районі Маріб в Абедії (Ємен).

Джерело: AFP, Arab News з посиланням на коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії, що підтримує правління Ємену

Деталі: Коаліція заявила, що за останні 24 години вона провела 32 операції проти хуситів в Марібі.

Як зазначається, у п'ятницю коаліція оголосила, що в ході аналогічних операцій в Абедії було вбито більше 180 хуситів і знищено десять військових машин.

Абедія з 23 вересня перебуває під облогою хуситів.

Довідково. Війна в Ємені почалася у вересні 2014 року, коли хусити захопили столицю країни Сану. Саудівська Аравія разом з ОАЕ та іншими країнами вступила у війну разом з міжнародно визнаним урядом Ємену в березні 2015 року. Натомість Іран підтримав хуситів.

Конфлікт, що розглядається в регіоні як війна між Саудівською Аравією та Іраном, викликав, на думку ООН, найбільшу гуманітарну кризу в світі. В результаті війни загинули близько 130 тисяч людей, зокрема більше 13 тисяч мирних жителів.

ООН за підтримки Штатів наполягає на припиненні вогню і припинення наступу хуситів в Марібі, де проживає близько мільйона внутрішньо переміщених осіб.