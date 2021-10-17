Арабская коалиция в сутки уничтожила 160 хуситов в Йемене

160 хуситов были убиты и 11 военных транспортных средств - уничтожены - в ходе операций в районе Мариб в Абедии (Йемен).

Источник: AFP, Arab News со ссылкой на коалицию под руководством Саудовской Аравии, которая поддерживает правление Йемена

Детали: Коалиция заявила, что за последние 24 часа она провела 32 операции против хуситов в Марибе.

Как отмечается, в пятницу коалиция объявила, что в ходе аналогичных операций в Абедии были убиты более 180 хуситов и уничтожено десять военных машин.

Абедия с 23 сентября находится под осадой хуситов.

Справка. Война в Йемене началась в сентябре 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану. Саудовская Аравия вместе с ОАЭ и другими странами вступила в войну вместе с международно признанным правительством Йемена в марте 2015 года. В то же время Иран поддержал хуситов.

Конфликт, который рассматривается в регионе как война между Саудовской Аравией и Ираном, вызвал, по мнению ООН, наибольший гуманитарный кризис в мире. В результате войны погибли около 130 тысяч человек, включая более 13 тысяч мирных жителей.

ООН при поддержке Штатов настаивает на прекращении огня и прекращение наступления хуситов в Марибе, где проживает около миллиона внутренне перемещенных лиц.