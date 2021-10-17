У ЗМІ розкрили ім'я підозрюваного в убивстві британського депутата

Підозрюваного в тероризмі, заарештованого за підозрою у вбивстві після поранення високопоставленого депутата від консервативної партії Девіда Емесса звати Алі Харбі Алі.

Джерело: Sky News

Деталі: Вважається, що 25-річний громадянин Великобританії з сомалійським корінням раніше не був відомий службам безпеки. За словами джерела в Вайтхоллі, затриманий раніше був відомий урядовій програмі Prevent, яка спрямована на припинення радикалізації. Ця подробиця була вперше розкрита газетою The Guardian, яка повідомила, що його участь була нетривала.

Алі Харбі Алі був арештований в п'ятницю на місці нападу на методистську церкву в Лі-он-Сі в Ессексі, де Девід Емесс проводив щотижневу операцію по виборчому округу.

Як зазначається, розслідування нападу веде Контртерористична поліція Скотланд-Ярду.

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