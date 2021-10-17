Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЗМІ розкрили ім'я підозрюваного в убивстві британського депутата

Неділя, 17 жовтня 2021, 02:38
У ЗМІ розкрили ім'я підозрюваного в убивстві британського депутата
Dan Kitwood/Getty Images

Підозрюваного в тероризмі, заарештованого за підозрою у вбивстві після поранення високопоставленого депутата від консервативної партії Девіда Емесса звати Алі Харбі Алі.

Джерело: Sky News

Деталі: Вважається, що 25-річний громадянин Великобританії з сомалійським корінням раніше не був відомий службам безпеки. За словами джерела в Вайтхоллі, затриманий раніше був відомий урядовій програмі Prevent, яка спрямована на припинення радикалізації. Ця подробиця була вперше розкрита газетою The Guardian, яка повідомила, що його участь була нетривала.

Алі Харбі Алі був арештований в п'ятницю на місці нападу на  методистську церкву в Лі-он-Сі в Ессексі, де Девід Емесс проводив щотижневу операцію по виборчому округу.

Як зазначається, розслідування нападу веде Контртерористична поліція Скотланд-Ярду.

Передісторія:

  • 15 жовтня під час зустрічі з виборцями на британського депутата від правлячої Консервативної партії Девіда Емесса кинувся чоловік з ножем. Політик помер в результаті нападу. 
  • Ножова атака на зустрічі Емесса з виборцями перегукується з вбивством депутатки Джо Кокс з Лейбористської партії в 2016 році всього за кілька днів до референдуму щодо Brexit.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіявбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Велика Британія
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Останні новини
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
Усі новини...
Реклама: