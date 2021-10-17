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В СМИ раскрыли имя подозреваемого в убийстве британского депутата

Воскресенье, 17 октября 2021, 02:38
В СМИ раскрыли имя подозреваемого в убийстве британского депутата
Dan Kitwood/Getty Images

Подозреваемого в терроризме, арестованного по подозрению в убийстве после ранения высокопоставленного депутата от консервативной партии Дэвида Емесса зовут Али Харби Али.

Источник: Sky News

Детали: Считается, что 25-летний гражданин Великобритании с сомалийским корнями ранее не был известен службам безопасности. По словам источника в Уайтхолл, задержанный ранее был известен правительственной программе Prevent, которая направлена ​​на прекращение радикализации. Эта подробность была впервые раскрыта газетой The Guardian, которая сообщила, что его участие было непродолжительным.

Али Харби Али был арестован в пятницу на месте нападения на методистскую церковь в Ли-он-Си в Эссексе, где Дэвид Емесс проводил еженедельную операцию по избирательному округу.

Как отмечается, расследование нападения ведет Контртеррористическая полиция Скотланд-Ярда.

Предыстория:

  • 15 октября во время встречи с избирателями на британского депутата от правящей Консервативной партии Дэвида Емесса бросился мужчина с ножом. Политик скончался в результате нападения.
  • Ножевая атака на встрече Емесса с избирателями перекликается с убийством депутата Джо Кокс из Лейбористской партии в 2016 году всего за несколько дней до референдума по Brexit.

Темы: Великобританияубийство
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