В СМИ раскрыли имя подозреваемого в убийстве британского депутата
Подозреваемого в терроризме, арестованного по подозрению в убийстве после ранения высокопоставленного депутата от консервативной партии Дэвида Емесса зовут Али Харби Али.
Источник: Sky News
Детали: Считается, что 25-летний гражданин Великобритании с сомалийским корнями ранее не был известен службам безопасности. По словам источника в Уайтхолл, задержанный ранее был известен правительственной программе Prevent, которая направлена на прекращение радикализации. Эта подробность была впервые раскрыта газетой The Guardian, которая сообщила, что его участие было непродолжительным.
Али Харби Али был арестован в пятницу на месте нападения на методистскую церковь в Ли-он-Си в Эссексе, где Дэвид Емесс проводил еженедельную операцию по избирательному округу.
Как отмечается, расследование нападения ведет Контртеррористическая полиция Скотланд-Ярда.
Предыстория:
- 15 октября во время встречи с избирателями на британского депутата от правящей Консервативной партии Дэвида Емесса бросился мужчина с ножом. Политик скончался в результате нападения.
- Ножевая атака на встрече Емесса с избирателями перекликается с убийством депутата Джо Кокс из Лейбористской партии в 2016 году всего за несколько дней до референдума по Brexit.