Бойовики в Кашмірі вбили сім мирних жителів

Бойовики в індійському регіоні Кашмір вбили сім мирних жителів.

Джерело: The Washington Post, AFP

Деталі: Кашмір є гарячою точкою між Індією і Пакистаном. Цілеспрямовані атаки в цьому місяці знаменують ескалацію конфлікту, що тривав кілька десятиліть в анклаві з переважно мусульманським населенням. Наростання напруженості відбувається на тлі репресій з боку індійського уряду в Кашмірі. У серпні 2019 року уряд Індії позбавив регіон автономії і державності, що, за словами прем'єр-міністра Нарендри Моді, покладе кінець циклу насильства і корупції і побудує "новий Кашмір". WP пише, що місцеві жителі виступили проти цього кроку, і наслідки - серйозне відключення зв'язку, масові арешти і випадки зловживань з боку сил безпеки - викликали подальше відчуження та гнів проти індійського правління серед кашмірців.

Група, відома як "Фронт опору", що виникла після скасування автономії, взяла на себе відповідальність за вбивства в цьому місяці. У заяві групи говориться, що вона напала на тих, хто працював за вказівкою уряду Індії.

Серед убитих були два шкільні вчителі і вуличний торговець. Четверо були індуїстами та сикхами, що спонукало десятки сімей - в основному тих, члени яких працюють на державних посадах - з цих громад перебратися в сусідній регіон з індуїстським більшістю.

Крім того, за останні дні в ході перестрілок загинули дев'ять бойовиків. Загинули також співробітники індійських сил безпеки.

Зазначається, що були застрелені за останні два тижні щонайменше 28 людей.