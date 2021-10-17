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Боевики в Кашмире убили семь мирных жителей

Воскресенье, 17 октября 2021, 04:40
TAUSEEF MUSTAFA/AFP via Getty Images

Боевики в индийском регионе Кашмир убили семь мирных жителей.

Источник: The Washington Post, AFP

Детали: Кашмир является горячей точкой между Индией и Пакистаном. Целенаправленные атаки в этом месяце знаменуют эскалацию конфликта, длившегося несколько десятилетий в анклаве с преимущественно мусульманским населением. Нарастание напряженности происходит на фоне репрессий со стороны индийского правительства в Кашмире. В августе 2019 года правительство Индии лишило регион автономии и государственности, что, по словам премьер-министра Нарендры Моди, положит конец циклу насилия и коррупции и построит "новый Кашмир". WP пишет, что местные жители выступили против этого шага, и последствия - серьезное отключения связи, массовые аресты и случаи злоупотреблений со стороны сил безопасности - вызвали дальнейшее отчуждение и гнев против индийского правления среди кашмирцев.

Группа, известная как "Фронт сопротивления", возникшая после отмены автономии, взяла на себя ответственность за убийства в этом месяце. В заявлении группы говорится, что она напала на тех, кто работал по указанию правительства Индии.

Среди убитых были два школьных учителя и уличный торговец. Четверо были индуистами и сикхами, что побудило десятки семей - в основном тех, члены которых работают на государственных должностях - из этих общин перебраться в соседний регион с индуистским большинством.

Кроме того, за последние дни в ходе перестрелок погибли девять боевиков. Погибли также сотрудники индийских сил безопасности.

Отмечается, что были застрелены за последние две недели не менее 28 человек.

Темы: Индия
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