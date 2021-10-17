NYT: Банда на Гаїті викрала 17 американських місіонерів

У суботу банда в Порт-о-Пренсі, столиці Гаїті, викрала до 17 християнських місіонерів із США та членів їхніх сімей, включаючи дітей.

Джерело: The New York Times з посиланням на представників служби безпеки Гаїті та місцевих чиновників

Деталі: Подробиці викрадення залишаються неясними, але місцеві чиновники заявили, що місіонерів викрали з автобуса, який прямував до аеропорту, щоб висадити деяких членів групи, перш ніж продовжити до іншого пункту призначення на Гаїті.

Представник Державного департаменту США не прокоментував викрадення.

Зазначається, що викрадення американських місіонерів сталося лише через день після того, як Рада Безпеки ООН продовжила свою місію на Гаїті на дев’ять місяців, одноголосно проголосувавши у п’ятницю.

NYT пише, що на Гаїті викрадення є тривожним явищем, "але навіть у країні, що звикла до масового беззаконня, викрадення такої великої групи американців шокувало чиновників своєю нахабністю".